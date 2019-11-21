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طريقة عمل رغوة الكابتشينو

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الكابتشينو هي نوع من أنواع القهوة يمزج معها الحليب وقد اكتشفها الإيطاليون وهي توجد في الكوفي شوب والمقاهي وتزين بأنواع من التزيينات مثل الرغوة أو الكريمة. 

وإليك طريقة عمل رغوة الكابتشينو على طريق الكافيهات، وفقًا للشيف زينب مصطفى

مقادير رغوة الكابوتشينو

2 كوب قهوة سريعة الذوبان

2 كوب سكر  

2 كوب ماء   

ملعقة كبيرة فانيليا  

كوب لبن  

رشة كاكاو  

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كوكيز  

طريقة تحضير رغوة الكابوتشينو

- يخلط بالمضرب الكهربي السكر والماء والقهوة والفانيليا حتى يصبح القوام كريميا وهشا

- يمكن الاحتفاظ بالخليط في الثلاجة

- يضاف جزء منه إلى اللبن الساخن ويقلب ويقدم

 

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