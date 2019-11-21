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طريقة عمل دجاج بالفلفل والليمون

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قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل دجاج بالفلفل والليمون، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل.

مقادير دجاج بالفلفل والليمون

دجاجة  كاملة

بودرة خردل 

عصير ليمون 

بشر ليمون 

شطة هريسة 

شرائح ليمون 

خل عنب 

بصل 

ثوم 

كرات 

ملح وفلفل 

زعتر 

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كاري 

كركم 

فلفل حار 

زيت زيتون 

فلفل ألوان 

بطاطس 

كوسة 

باذنجان 

كزبرة خضراء

طريقة عمل دجاج بالفلفل والليمون

على النار يشوح البصل والثوم ثم يضاف الكرات.

ثم يضاف الفلفل الحار والشطة الهريسة ويقلب الخليط جيدًا.

ثم يضاف الكاري والكركم ويقلب الخليط جيدًا.

ثم تضاف هذة الخلطة إلى الخضار وإلى الدجاجة وتتبل جيدًا.

ثم توضع الدجاجة والخضار المتبل على صينية فرن ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الخضار.

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