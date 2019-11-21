حميد الشاعري يهنئ ابنته نبيلة بعيد ميلادها: هوووف

هنأ الفنان حميد الشاعري ابنته نبيلة بعيد ميلادها ولكن على طريقته الخاصة، ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك من خلال التعليق على صورة لها.

وكتب الفنان "سنه حلوة يا جميل - سنة حلوة يا جميل - سنة حلوة - سنة حلوة - سنة حلوة يا جميل، هووووووووووووف حبيبتي يا نبيلة - ربي يحفظك".

يذكر أن الفنان حميد الشاعري بعد غياب 13 عاما عن الساحة الغنائية يستعد خلال تلك الأيام للانتهاء من ألبومه الجديد.