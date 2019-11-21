النجوم وزوجاتهم في مهرجان القاهرة.. هكذا ظهروا (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، مساء الأربعاء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ظهور مميز للفنانين المصريين والعرب، حيث سيطرت الثنائيات "الكابلز" على إطلالات النجوم الذين حرصوا على الحضور برفقة زوجاتهم وشركاء العمر.

وتستعرض "فوشيا" في هذه السطور أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء..

حسين فهمي وزوجته

شهدت السجادة الحمراء ظهور نادر للفنان القدير حسين فهمي برفقة زوجته على السجادة الحمراء في الحفل، وتألق فهمي ببذلة سوداء أنيقة، بينما ظهرت زوجته بإطلالة مميزة مرتدية فستانا أزرق لامع.

أحمد حلمي ومنى زكي

خطف الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي الأنظار في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بعد تألقهما على السجادة الحمراء، وظهر حلمي ببذلة سوداء، بينما ظهرت منى زكى بفستان أبيض أنيقا لا يحمل أي تطريزات أو رسومات، وأكملت إطلالتها بمجوهرات متناسقة مع إطلالتها.

خالد الصاوي وزوجته

وظهر الصاوي مرتديا بذلة بيضاء لافتة، فيما ارتدت زوجته فستانا من اللون الأسود مفتوح عند منطقة الكتف وشعر منسدل واكسسوارات هادئة.

أشرف زكي وروجينا

تألق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، بصحبة زوجته الفنانة روجينا، على السجادة الحمراء، حيث ارتدى زكي بذلة سوداء، بينما تألقت روجينا بفستان أسود مفتوح عند منطقة الصدر والأكتاف.

آسر ياسين وزوجته

حضر النجم آسر ياسين برفقة زوجته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهر آسر ببذلة ذو تصميم مميز وعصري، بيننا حرصت زوجته على الحضور بإطلالة بسيطة.

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ياسمين رئيس وزوجها هادي الباجوري

وشهد حفل المهرجان حضور الفنانة ياسمين رئيس على السجادة الحمراء برفقة زوجها المخرج هادي الباجوري، وارتدت رئيس فستانا فضي لامع، وتصفيف الشعر بشكل مميز ووضعت ماكياج بارز زاد من جمالها، والتقطت الصور مع زوجها على السجادة الحمراء وخطفا الأنظار.

أحمد داوود وزوجته علا رشدي

ظهر الثنائي أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، على السجادة الحمراء في الحفل، وخطف الزوجان الأنظار إليهما بإطلالتهما المميزة، حيث ارتدت علا فستانا أبيض طويل مفتوح، فيما ارتد أحمد بذلة زرقاء.

محمد فراج وخطيبته

تألق الفنان محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، في إطلالة أنيقة على السجادة الحمراء بالمهرجان، واختارت بسنت شوقي فستانا تل فوشيا مفتوح الساق، منحها إطلالة أنيقة ومميزة، برفقة خطيبها النجم الشاب محمد فراج.

يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقدم المهرجان جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).