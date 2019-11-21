نجماتٌ "فوق الخمسين" بمهرجان القاهرة.. هل إطلالة لبلبة الأسوأ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

انطلق حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، وأكثر ما لفت الأنظار كالعادة، إطلالات النجمات اللاتي تألقن بقصَّات مختلفة ومتنوعة من الفساتين بأنامل أشهر مصممي الأزياء في الوطن العربي.

وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من النجوم والنجمات، أبرزهم ليلى علوي ويسرا ولبلبة ونادية الجندي وإلهام شاهين ونور اللبنانية ورانيا يوسف وداليا البحيري ورجاء الجداوي وخالد الصاوي وأحمد داوود وغيرهم.

ولفتت النجمات اللاتي تخطين سن الخمسين، الأنظار على السجادة الحمراء، منذ انطلاق حفل الافتتاح، حيث تألقت بعضهن فيما لم توفّق أخريات في اختيار ما ينسابهنّ من أزياء.

ويرصد "فوشيا" أبرز الفنانات "فوق الخمسين" اللاتي لفتنَ الأنظار في افتتاح الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي:

ليلى علوي

استطاعت الفنانة المصرية ليلى علوي نيل إشادة جميع الحضور على السجادة الحمراء، بعدما ظهرت مرتديةً فستانًا نحاسي اللون ذا فتحة جانبية من الساق وعاريًا من الكتف الأيمن، كاشفًا قليلًا عند منطقة الصدر، بدا مناسبًا لها تمامًا، إلا أنه بدا واضحًا زيادة الوزن الملحوظة للنجمة.

إلهام شاهين

كعادتها، أطلّت الفنانة المصرية إلهام شاهين بفستان أسود خالص، اعتمدت من خلاله فتحة صدر واسعة، لفتت أنظار الجميع، حيث وصفه كثيرون بالجريء.

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لبلبة

لم توفّق الفنانة المصرية لبلبة في اختيار إطلالتها بحفل الافتتاح، حيث ارتدت فستانًا أخضر اللون مطرزًا باللون الذهبي، إلا أنه لم يبدُ مناسبًا عليها، واعتبرها متابعون بأنها أسوأ إطلالة حتى الآن في المهرجان.

نادية الجندي

لم تسلم الفنانة المصرية نادية الجندي من الانتقادات أيضًا بسبب فستانها في حفل الافتتاح، حيث ارتدت فستانًا أبيض اللون ذا فتحة من المنتصف بمنطقة الصدر، وعاريًا من الكتف الأيسر.

واستغرب البعض من اعتماد نادية الجندي على الإطلالات الجريئة التي لا تليق بعمرها، في كل ظهور لها، خاصةً وأن نوعية الفساتين التي ترتديها تناسب الفنانات الأصغر سنًا.

يسرا

ارتدت الفنانة المصرية إطلالةً وُصِفت بـ"البسيطة، حيث اعتمدت فستانًا أسود اللون مطعمًا بتطريز من اللون الفضي. وأثنى كثيرون على اختيار يسرا في الحفل، خاصةً أنها احترمت سنّها، ولم تبالغ في إطلالتها من حيث الجرأة.