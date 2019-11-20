بـ"فستان فضفاض من الريش".. مي عمر تخطف الأنظار في "القاهرة السينمائي"

لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالتها، في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وأطلت بفستان قصير، يحمل اللون الأرزق الفاتح، الذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة، ومزود بـ"ذيل" فضفاض وطويل ومزين بكم هائل من الريش، مع اختيارها تسريحة شعر "ويفي" منسدل.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حافظ، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

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وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

ومن المُقرر أن توزع جوائز المسابقات الأربع وهي: المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة لأفضل فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.