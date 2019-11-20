هاني البحيري: مهرجان القاهرة السينمائي فيه فاشون شو.. وحابب الحالة دي

قال هاني البحيري، مصمم الأزياء العالمي، إن جميع الفنانين أصبحوا مهتمين للغاية بخطوط الموضة والأزياء العالمية: "أنا شايف النهاردة فاشون شو.. وأنا حابب الحالة دي".

وأضاف "البحيري" خلال حضوره لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ41، والمذاع على فضائية "DMC"، أن موقع الصور "إنستجرام" به العديد من الصيحات الجديدة في عالم الأزياء: "أنا بقول للناس إننا عندنا طفرة كبيرة في عالم الموضة"، موضحا أنه صمم فساتين الفنانة رجاء الجداوي وليلى علوي وداليا البحيري ونجلا بدر ونادية الجندي: "عملت فساتين كتير لنجماتنا".

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وأكد أن الفنانة ليلى علوي هي الأحرص على مظهرها الخارجي: "بتحافظ أوي على اللوك وأكثر واحدة حريصة أنها تطلع شكلها حلو أوي، وبتبقى عايزة تطّلع شكلها رشيقة وشكلها لطيف، وقدرنا نعمل حاجة حلوة".

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".