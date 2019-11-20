سما المصري تشارك في "القاهرة السينمائي" بالحجاب: شعري اتحرق

خطفت الراقصة الاستعراضية سما المصري، الأنظار إليها بارتدائها الحجاب في افتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا.

وكشفت سما لـ"الوطن" سبب ارتدائها الحجاب، قائلة: "شعري اتحرق في الكوافير، كمان الحجاب نوع من التغيير برده".

وأشارت إلى أنها حرصت على الدخول إلى دار الأوبرا متخفية بالحجاب، حتى لا يتعرف عليها المصورون والمراسلون.

ولفتت إلى أنها سرعان ما غادرت الأوبرا، دون الدخول إلى قاعة المسرح الكبير، الذي يشهد الحفل وتكريم الفنانين، مشيرة إلى أنها فضّلت مُغادرة الحفل، لعدم رغبتها في الجلوس لفترة طويلة.

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افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".