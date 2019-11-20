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شاركت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ41، والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.
وتعد منى هي الوحيدة بين الفنانات والإعلاميات، التي ظهرت على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح، مرتدية الحجاب.
يذكر أن حفل الافتتاح شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والدراما، أمثال ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين ورانيا يوسف.
وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".
وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.
وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسود والحجاب.. منى عبدالغني على "ريد كاربت" القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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