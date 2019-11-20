رجاء الجداوي بصحبة هاني البحيري بفستان أحمر فضفاض في "القاهرة السينمائي"

لفتت الفنانة رجاء الجداوي الأنظار بإطلالتها، خلال ظهورها على "ريد كاربد" فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، بصحبة مصمم الأزياء هاني البحيري. وأطلت "الجداوي" بفستان طويل وفضفاض، يحمل اللون الأحمر القاتم، والذي تميز بأنه مزين بنقوش فضية لامعة، ومزود بـ"كاب" طويل، فيما ارتدى "البحيري" بدلة سوداء مزينة بخطوط لامعة. وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حافظ، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي". Advertisements وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام. وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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