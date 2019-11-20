رانيا يوسف بفستان مكشوف الظهر تمامًا في مهرجان القاهرة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، جمهور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، بإطلالة مختلفة تمامًا عن غيرها من المناسبات الماضية.

وظهرت رانيا يوسف على السجادة الحمراء، بفستان بتصميم طويل وضيّق، الجزء الأمامي منه يخلو من فتحة الصدر ولا يحتاج إلى البطانة، والجزء الخلفي من الفستان مفتوح بطول الظهر بالكامل.

وعلى الرغم من إطلالة رانيا يوسف العادية إلا أن الفنانة المصرية تواصل إحداث ضجّة بين المشاهدين حول ملابسها، وترك هذا الفستان الجمهور في حيرة من أمره، أيصنفها كإطلالة جريئة أم محتشمة.

ولا يبدو أن الفنانة المصرية تنوي التوقف عن إثارة الجدل أينما حلت، حيث أثارت ضجةً سابقًا في مهرجان الجونة السينمائي في مصر، وأثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لصور لإطلالتها والفستان الذي ارتدته خلال المهرجان، بعدما ظهرت بفستان من Havin، أخضر اللون مفتوح ومثير.

وكانت رانيا يوسف قد أثارت الكثير من الجدل بسبب الفستان الشفاف الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، والآن، يُثير فستان آخر ارتدته الفنانة المصرية الجدل.

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وتسبّب ظهور رانيا يوسف بالفستان في ختام الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي في إحالتها إلى المحاكمة، وردّت رانيا يوسف حينها على الانتقادات التي طالتها والجدل الذي أثير بشأن فستانها، بقولها: "قماشة الفستان الخارجية غير البطانة الداخلية للفستان، ومع الحركة وصعود السلم، القماشة شدت البطانة".

وأكّدت الفنانة المصرية أن تصميم الفستان نفسه سبق وارتدته العديد من الفنانات، معتبرةً أنها لم تُحسن التصرف أمام الكاميرات، قائلةً: "أنا مش عبيطة ولا غبية إني أضيع مجهود أكثر من 25 سنة، علشان أطلع في مهرجان، وعندي بنات عرايس".

ويقام حفل افتتاح القاهرة السينمائي حاليًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور حشد كبير من النجوم المصريين والعرب، كما تشهد ليلة المهرجان عرض فيلم "الأيرلندي" بطولة آل باتشينو، روبرت دي نيرو، ومن إخراج مارتن سكورسيزي.

ويشهد الحفل تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري شريف عرفة، كما تتسلم الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، كما اختيرت السينما المكسيكية كضيف شرف المهرجان لهذا العام.

يُذكر أن الدورة الـ41 تشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، بينها قرابة 35 فيلمًا تعرض عالميًا للمرة الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.