من مايكل جاكسون لفستان مكشوف الظهر.. الأسود تيمة رانيا يوسف بـ "القاهرة السينمائي"

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تألقت الفنانة رانيا يوسف، بفستان أسود اللون، في افتتاحية الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية.
وتميزت "رانيا" بفستان من اللون الأسود بالكامل، ومكشوف من الظهر.
وكانت الفنانة رانيا يوسف ارتدت أيضًا في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، بذلة رجالية من اللون الأسود، وتتكون من قميص وسترة قصيرة وبنطلون، وزينت الإطلالة بذيل طويل من الشيفون، إضافة إلى قبعة، باللون ذاته، وشبهها الكثيرون وقتها بالإطلالة الرجالية التي تشبه مايكل جاكسون.
افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي
وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".
وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.
وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".
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