علا رشدي تستعيد ذكريات "القاهرة السينمائي" مع أحمد داوود بصورة رومانسية

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شاركت الفنانة علا رشدي، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقاطع فيديو قصيرة خلال استعداداتها لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.
وظهرت علا خلال مقاطع الفيديو، أثناء وضع المكياج، بأنامل سارة العريان، والتي أظهرت بساطتها ورقتها.
استعدادات علا رشدي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
واستعادت "علا" ذكريات مشاركتها في فعاليات الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، بصورة رومانسية تجمعها بزوجها الفنان أحمد داوود.
وعلقت الفنانة على الصورة، قائلة: "عودة إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي، مبسوطة ومتحمسة لمهرجان القاهرة السنيمائي السنة دي.. مين هيتابع المهرجان؟".
افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".
وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.
وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".
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