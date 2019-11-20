بفستان منفوش.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في "القاهرة السينمائي"

تألقت الفنانة أسماء أبو اليزيد، على السجادة الحمراء، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الـ41، حيث تشهد دار الأوبرا المصرية الحفل.

وتميزت الفنانة الشابة بفستان منفوش من بداية الخصر، وحتى نهايته، كما أنه يحمل اللون الزهري.

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افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".