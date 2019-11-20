علا رشدي: أحمد داوود أحسن راجل في العالم

قالت الفنانة علا رشدي إن زوجها أحمد داوود، هو الشخص الأهم في الوجود بالنسبة لها، قائلة: "أحمد هو أهم وأحسن راجل في العالم".

وتألقت "علا" بفستان أبيض طويل، سادة، مكشوف الظهر، له ذيل طويل.

كما حرصت على الظهور بلوك شعر مختلف، مكتفية بـ "ضفيرة" تقليدية، وحرص أحمد، على مساندتها، من خلال إمساك ذيل فستانها على السجادة الحمراء.

Advertisements

وينطلق حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، برئاسة المنتج محمد حفظي، وبعد انتهاء الحفل سيعرض فيلم الافتتاح، وهو الفيلم الأمريكي "The Irishman" أو "الإيرلندي".

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".