هاني البحيري الاختيار الأول لـ بوسى شلبي في افتتاح "القاهرة السينمائي" و"الجونة"

تخطف الأنظار بمجرد ظهورها على "ريد كاربد"، بإطلالتها المتنوعة بين الجرأة والكلاسيكية، لتجذب الإعلامية بوسي شلبي الانتباه لها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بأزياء من توقيع هاني البحيري، وهو المصمم نفسه الذي ارتدت فستان من توقيعه خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، المنعقد منذ أسابيع.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

خلال حفل افتتاح "القاهرة السينمائي"، الذي انطلق منذ قليل، أطلت "بوسي" بفستان بدون أكتاف، يجمع بين اللونين الأسود والبني الفاتح، والذي تميز بأنه فضفاض، من تصميم "البحيري".

في حفل افتتاح "الجونة"، ظهرت بوسي بفستان "ميتاليك تايبست" طويل، والذي تميز بأنه طويل وبدون أكمام وضيق، بتوقيع مصمم الأزياء المصري.

Advertisements

وتسببت تلك الإطلالة في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين المعجب بها والمنتقد لها، ومن أبرز التعليقات: "الفستان ده شبه قشر السمك البلطي"، و"لوك حلو ومختلف"، و"ليه تعملي في نفسك كده".

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".