هنا الزاهد تكشف سبب غياب أحمد فهمي عن "القاهرة السينمائي": أنا لوحدي

شاركت الفنانة هنا الزاهد في جلسة تصوير السجادة الحمراء، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت هنا بفستان قطيفة أسود مكشوف الساق، معتمدة على شعر أشقر ويفي، ومكياج بسيط.

ورغم أن مهرجان القاهرة السينمائي، يعد أول مهرجان تحضره الفنانة عقب زواجها من أحمد فهمي، إلا أنها ظهرت بدونه. وعلقت "هنا" على غياب أحمد فهمي عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لـ"هن"، قائلة: "أنا لوحدي لأن أحمد بيصور".

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".

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