عكس الجونة.. معز مسعود يصل المهرجان بدون شيري عادل

وصل الداعية معز مسعود، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتألق الداعية ببدلة سوداء كلاسيكية، وربطة عنق سوداء، وظل الداعية بصحبة الفنانة إنجي المقدم، والفنان أحمد فهمي، على السجادة الحمراء.
ولم تظهر طليقته، شيري عادل معه، على نقيض مهرجان الجونة السينمائي الذي وصلا سويا حينها.
وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".
وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.
وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".
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