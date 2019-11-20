ليلى علوي تتألق على السجادة الحمراء بـ"فستان شيفون"

تألقت الفنانة ليلى علوي، على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي اليوم.

وارتدت ليلى فستانا طويلا منقوش وشيفون من اللون الذهبي، ويحمل نقوشا ذهبية، بكتف واحد، من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.

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وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ويفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.