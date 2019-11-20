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وصلت الفنانة حلا شيحة، إلى حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية.
وتألقت "حلا" بـ"هاف ستوميك" أسود كاشف للبطن، مطعم بقشر السمك اللامع، مع "جيب" طويل أسود من توقيع "دمرازا".
وقالت "حلا" لـ"هن"، إنها لن تغلق تعليقات المتابعين على حسابها على موقع "الانستجرام" مرة أخرى، مثلما كانت تفعل سابقا.
افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".
وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة بفستان مفتوح من البطن في "القاهرة السينمائي": مش هقفل التعليقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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