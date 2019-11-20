بفستان أوف شولدر قصير.. نسرين أمين في "ريد كاربت" القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة نسرين أمين، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم، حيث ارتدت فستانا أسود قصير، بذيل من التل المنقوش، من موضة الأوف شولدر.

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افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حافظ، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.