فتافيت السكر.. إيناس الدغيدي بإطلالة سوداء في "القاهرة السينمائي"

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حضرت، منذ قليل، المخرجة إيناس الدغيدي، جلسة تصوير السجادة الحمراء، في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
وظهرت "الدغيدي" بفستان من خامة "فتافيت السكر"، والذي تميز بأنه قصير وأسود ولامع، وبأكمام طويلة.
وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".
وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.
ومن المُقرر أن توزع جوائز المسابقات الأربع وهي: المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة لأفضل فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.
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