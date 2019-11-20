بفستان أوف شولدر.. يسرا تتألق على "ريد كاربت" القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، بفستان طويل أسود ومنفوش، من موضة الكتف الواحد، ويحمل نقوش بيضاء.

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افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، بفستان طويل أسود ومنفوش، من موضة الكتف الواحد، ويحمل نقوش بيضاء.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.