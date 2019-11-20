صور.. منى ممدوح بفستان جرئ في افتتاح "القاهرة السينمائي"

شاركت الفنانة الشابة منى ممدوح، في حفل افتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان أبيض مثير. Advertisements فيما خطفت الراقصة دينا الأنظار بإطلالتها المحتشمة والهادئة، خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ41 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية. والتقطت عدسات "الوطن"، صورة لرانيا يوسف خلال تواجدها في أحد الفنادق الكبرى مع سيدة الأعمال نورا حمدي، أثناء استعدادهما لحضور حفل مهرجان القاهرة السينمائي. وانطلقت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، برئاسة المنتج محمد حفظي. وبعد انتهاء الحفل سيعرض فيلم الافتتاح، وهو الفيلم الأمريكي "The Irishman" أو "الإيرلندي".

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