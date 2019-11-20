دينا تخطف الأنظار بقفطان مغربي محتشم في "القاهرة السينمائي"

خطفت الراقصة دينا الأنظار بإطلالتها المحتشمة والهادئة، خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ41 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وظهرت دينا بـ"قفطان مغربي" أسود، والذي تميز بأنه بـ"نصف كُم"، وفضفاض، ومزين بنقوش بسيطة حول الخصر والأكمام.

انطلقت منذ قليل، فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الـ41 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

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ومن المُقرر أن توزع جوائز المسابقات الأربع وهي: المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة لأفضل فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.