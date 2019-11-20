بفستان مكشوف من الظهر.. إطلالة رانيا يوسف في افتتاح "القاهرة السينمائي"

تتوجه الفنانة رانيا يوسف، إلى حفل افتتاح الدورة الواحدة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مرتدية فستان أسود مكشوف من الظهر. والتقطت عدسات "الوطن"، صورة لرانيا خلال تواجدها في أحد الفنادق الكبرى مع سيدة الأعمال نورا حمدي، أثناء استعدادهما لحضور حفل مهرجان القاهرة السينمائي. وينطلق حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، برئاسة المنتج محمد حفظي. وبعد انتهاء الحفل سيعرض فيلم الافتتاح، وهو الفيلم الأمريكي "The Irishman" أو "الإيرلندي". Advertisements يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، قد أحدثت أزمة كبرى في العام الماضي بعد أن ارتدت فستانا مكشوف، تعرض على إثره لعاصفة من الانتقادات.

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