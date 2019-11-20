أحلى طلّة: اختيار مبتكر أم مكرّر للمصمّم وليد عطالله هذا الأسبوع؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

الهوت كوتور كلمة فرنسية تعني الخياطة الرّاقية، وتشير إلى أخر صيحات الموضة المصنّعة من القماش عالي الجودة والخامات الثمينة مع مراعاة الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة والتطريزات اليدوية، وتنجز على أيدي خبراء ومحترفين، وتمرّ بمراحل متعدّدة ووقت طويل حتى ترى النور.

تنجز قطع الهوت كوتور غالبًا بشكل فرديّ ولأشخاص محدّدين تحت الطّلب، على خلاف صناعة الأزياء الأخرى التي تنجز بكميّات ولعموم الناس. ولأنّ إطلالاتنا تتنوّع بحسب البيئة التي ننتمي إليها، وبحسب المناسبات التي نودّ الظهور فيها، فقد نلجأ أحيانًا إلى البحث عن بصمتنا الشخصية التي يمكن أنْ تجسّدها ثيابنا، ونسعى لرسم الخطوط العريضة لها بمساعدة خبير مظهر، أو مصمّم أزياء.

في حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج أحلى طلّة الذي يعرض على قناة فوشيا، قدّم لنا المصمّم اللبنانيّ وليد عطالله نموذجين مختلفين لفساتين الكوتور، وحاول أنْ يبرز أجمل إطلالة لضيفته التي أرادت أنْ تتميّز عن قريناتها.

برأيكِ هل كان الاختيار مبتكرًا أم تقليديًا؟ وهل فعلاً يمكن أنْ يغيّر مصمّم الأزياء من قناعاتنا ويجبرنا على اختيار الأنسب من وجهة نظره؟

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عن البرنامج

برنامج أحلى طلّة هو برنامج يصوّر بالتعاون مع نخبة من مصمّمي الأزياء لرصد أحدث الإطلالات التي تلائم مختلف السيدات في مناسبات مختلفة، مع التركيز على اختيار التصاميم التي تخفي عيوب الجسم وتبرز جماليته بطريقة أنيقة ومبتكرة، مستفيدة في ذلك من خبرة المصمّمين الطويلة في هذا المجال، الشخصيات المختارة هنّ سيدات أنيقات يعشقن التجدّد والموضة ويرمزنَ لكلّ سيّدة تسعى لتكون الأجمل في محيطها.

شركاؤنا في البرنامج مدوّنات وفنانات وربات بيوت وسيدات أعمال، وكلهنّ يعشق الموضة والجمال والأزياء.