نصائح وأفكار لارتداء البنطلون الجينز بطريقة صحيحة واستايلات مختلفة

الجينز جزء لا غنى عنه في كل الاستايلات، وده معناه انه الفلوس اللي هتدفعيها في الجينز الجديد لازم تعتبريها استثمار يوفر عليكي انك تشتري تاني في فترة قريبة، وده لأن البنطلون او القطعة الجينز أيا كانت لازم تشتريها صح لأن لبسها هيبقى كتير وباستمرار في أوقات ومناسبات مختلفة من السنة، وعشان تختاري صح هنقولك على الأنواع من الجينز اللي لازم تكون في دولابك.. اعرفي معانا في المقال ده نصايح وأفكار إزاي تلبسي البنطلون الجينز صح في الاستايلات المختلفة.

الجينز الأسود

الجينز الأسود هو أكتر قطعة أساسية و Basic ولازم يكون من خامة مرنة وشيك وعملية في نفس الوقت وطبعا مفيش خامة هتقدملك المميزات دي أكتر من الجينز مقارنة بخامات تانية زي الصوف او الليكرا، كمان تقدري تلبسيه في كل المناسبات والستايلات والأماكن وفي أي وقت من اليوم.

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الجينز البلو بلاك

البلو بلاك او الـ Dark Navy زي ما بيتقال عليه بيعتبر لون تاني أساسي مايقلش عملية من الجينز الأسود سواء في الستايلات او المواسم، وتقدري تلبسيه بأكتر من طريقة.

الجينز المقطع distressed jeans

الجينز المقطع او الـ Distressed denim أو الـ light denim كلها أسامي للستايل ده من البنطلونات، وبتضيف لمسة من الستايل والعصرية لدولابك، تقدري تلبسيه في ستايل basic شتوي مع أوفرسايز بلوفر أو جاكيت مع شوز أسود، وكمان تقدري تلبسيه مع بلايزر وتيشيرت أبيض سادة عشان تعملي لوك سيمي- فورمال، والحقيقة انه مفيش صح وغلط لما تيجي تلبسي الستايل ده من الجينز، لكن لو عايزة تبيني رجلك أطول أو أرفع يبقي البسي الستايل السكيني والهاي ويست عشان تباني أطول وعشان تعملي لوك إليجانت وشيك ممكن تلبسي ستايل الرجل الواسعة.

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إزاي تلبسي البنطلون الجينز صح ؟

أهم حاجة هنا هي الإكسسوارات، هتحتاجي تلبسي مع الجينز إكسسوارات إليجانت عشان تزود من شياكة اللوك بتاعك وترفع من مستواه، ألبسي معاه أي شوز تفضليه حتى لو هيلز عالية هتليق معاه ، وممكن تعملي بالجينز لوك فورمال لو لبستي معاه قميص أبيض بزراير وبلايز بلون أسود مع شوز كعب عالي.

إزاي تلبسي الجينز في طبقات

الجينز بيعتبر اختيار ممتاز لو قررتي تعملي ستايل بيعتمد على الطبقات، ممكن تلبسي بنطلون slim أو tight عشان تعملي لوك يبينك أرفع وأطول مع تيشيرت وجاكيت جينز، وكمان ممكن دريس واسع وجاكيت جينز قصير عليه وده بيتعبر ستايل مناسب جدا للصيف، في الشتاء البسي سويتر مع بنطلون جينز وجاكيت جينز بلون أفتح من البنطلون.

قطع ملابس أساسية بتليق مع الجينز:

التيشيرت الأبيض، التيشيرت المخطط، البالطو الطويل trench coat والبلوفر الأوفرسايز والبلوزة الحرير أو الستان بيعتبروا هما أفضل قطع الملابس من الستايلات المختلفة اللي بتليق مع الجينز.

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