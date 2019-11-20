اكتشاف 80 قطعة نادرة من المجوهرات تابعة إلى أرشيف "كريستيان ديور"

80 قطعة نادرة للمجوهرات من أرشيف دار «كريستيان ديور» تم اكتشافها بمحض الصدفة وأصبحت متاحة في المنصة الإلكترونية. المجموعة توصلت إليها سوزان كابلان، وهي تاجرة آثار قديمة وخبيرة في مجال المجوهرات الكلاسيكية حالياً. تقول إن القصة بدأت عندما تلقت اتصالاً من مصدر تتعامل معه بألمانيا، يسألها فيه إن كانت مهتمة بشراء مجموعة خاصة جمعها رجل عجوز، كان يعمل في دار «ديور» لأكثر من 20 عاماً. لم تتردد بالطبع بعد أن تأكدت من مصداقيتها. تقول إن المجموعة التي لم يستعملها أحد من قبل، تتضمن قلائد وخواتم وأقراط وبروشات وأساور من 1976 - 1998. كل قطعة من هذه القطع الـ80 مرصعة بأحجار كريستال من سواروفسكي، وصنعت يدوياً في ورشات الدار الفرنسية على مدار 20 عاماً. كان الأمر بالنسبة لها اكتشافاً مهماً، نظراً لنُدرتها وأيضاً عددها، كما كان سبقاً، وهو ما علق عليه ماكسيم دو تركهيم، رئيس تنمية فئات الساعات والكلاسيكيات فيه، قائلاً بأن التعاون مع سوزان كابلان غير مسبوق، ومعبراً عن سعادته بهذا التعاون الذي منح المنصة الحق بأن تكون الوحيدة التي تُوفر هذه التحف النادرة. وأشار أيضاً إلى أهمية هذه المجوهرات الكلاسيكية في العصر الحالي حيث مفهوم الاستدامة والعودة إلى حرفية زمان أصبحا من الأوليات، الذي أنشأه البرتغالي جوزيه نيفيز في 2007 يربط بين العملاء في أكثر من 190 دولة حول العالم، ويضم منتجات من أكثر من 50 دولة، لأكثر من 1100 من الأسماء والماركات العالمية.

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