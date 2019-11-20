نصائح وأفكار لموضة الشنطة والحذاء في خريف2020

مع كل موسم جديد بتحصل تغييرات في كل التفاصيل اللي بتخص الأزياء، ولأن الشنطة والشوز من أهم قطع الملابس اللي لازم تهتمي بيهم وبشكلهم وتعرفي كل جديد يخصهم، اعرفي في المقال ده 4 ستايلات من موضة الشنطة و الشوز في خريف 2020لازم يكونوا في دولابك

الشنطة بإيد سلسة والشنطة الصغيرة

السلسلة الفضية او الذهبية بتضيف لمسة من الشياكة والعصرية للشنطة بشكل كبير، خصوصا لو كانت الشنطة من خامة الجلد، وكمان هتلاقي منها من نوع الشنط الصغيرة والي بتعتبر تريندي جدا الفترة دي لكنها مساحتها صغيرة فبتناسب الضروريات بس ، عشان كده بتعتبر عملية في الخروجات والمشاوير السريعة لكنها غير مناسبة لأوقات الشغل.

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الشنطة والشوز الجلد

سواء كان الجلد طبيعي أو صناعي، مزيف أو حقيقي .. الشنطة والشوز الجلد بيدوا شكل شيك جدا لأي لوك بيدخلوا فيه، مناسبين لستايلات الشغل والخروجات الفورمال خوصا لو كانوا من ألوان غير الأسود زي الرمادي والجملي والنبيتي، هيضيفوا لمسه من الرقي والشياكة لأي outfit تعمليه، عشان كده مهم جدا يكون فيه شوز أو شنطة جلد في دولابك السنة دي.

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الشنطة والشوز الفرو

أساسية في وقت الخريف وخصوصا أيام الشتاء الباردة، عملية ومناسبة للخروج بالليل خصوصا لو في أماكن الارض فيها صعبة وهتدفيكي طبعا، ممكن تلبسيهم مع بلوفر صوف لخروجاتك أو للشغل أو مع فستان شتوي من التريكو ، ومع جينز وتيشيرت وجاكيت لخروجات مع صحباتك والمشاوير الكاجوال.

اللوفر شوز – loafers

أكتر ستايل عملي ومريح من موضة الشنطة و الشوز في خريف2020، هتلاقيهم في كل الألوان اللي تحتاجيها وخصوصا ألوان ودرجات الباستيل الجميلة والهادية، وبخامات مختلفة سواء الشامواه او الجلد او الفرو، ولو بتدوري على شوز من النوع ده لكن مميز أكتر دوري منهم على المزينة بتفاصيل ذهبية او بكعب شكله مميز.

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