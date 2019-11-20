راقصات الفلامينكو يتحولن لأجمل عرائس بفساتين زفاف زهير مراد

أصبحت تصاميم المصممين اللبنانيين لفساتين الزفاف حلماً من أحلام كل فتاة وكل عروس تخطط لحفل زفافها، وحتى بالنسبة لأي فتاة متزوجة، فهي تحلم أن تحتفل بزفافها من جديد لترتدي واحداً من تلك الفساتين الساحرة.

ولطالما أسرت تصاميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد قلوب كل سيدات الأرض دون منازع، سواءً فساتين الكوتور الفاخرة التي نراها تزين السجادات الحمراء لأهم المناسبات والحفلات العالمية وتختارها أشهر نجمات العالم، أو فساتين الزفاف التي تجسد صورة كل فتاة لفستان زفاف الأحلام.

اعتدنا أن نرى عروس زهير مراد غاية في الرصانة وكأنها ملكة تخطو بكل بهاء في قصرها، لكن في مجموعة فساتين زفاف زهير مراد لموسم ربيع 2020 رأينا الرقي والأناقة نفسها لكن بصورة أكثر حيوية وجاذبية.

سافر زهير مراد في مجموعته الجديدة لفساتين الزفاف إلى اسبانيا، وتعمق في الثقافة الاسبانية أكثر واستمد منها إلهامه لفساتين زفاف مجموعة ربيع 2020، فجاءت العروس واحدة من راقصات الفلامينكو بحيويتها وجاذبيتها التي تخطف الأنظار والقلوب.

في مجموعة فساتين زفاف زهير مراد ربيع 2020 رأينا الفساتين التي تزينها طبقات التل وأخرى تزينها الكشاكش، كما كان الريش حاضراً ليزين الكتاف ونهايات الفساتين. وأبدع زهير مراد كعادته في استخدام الدانتيل في فساتين الزفاف ليضفي رومانسية لا توصف على الفساتين فقدم فساتين الدانتيل الشفافة الضيقة وزين فيه أيدي العارضات وجمع بينه وبين التل تارة أخرى بأسلوب يفيض أنوثة. كما قدم زهير مراد تصميم فستان الزفاف بالكاب الفخم الذي جاء من الدانتيل المزخرف وانسدل على أكتاف العارضات بكل رقي. أتقن زهير مراد تقديم مجموعة فساتين زفاف متكاملة ترضي أعين كل من تراها، ففيها الفساتين الضيقة والمنفوشة، فساتين التل والدانتيل، فساتين محتشمة وأخرى أكثر جرأة. كما قدمت المجموعة أفكار اكسسوارات شعر عروس مستوحاة أيضاً من راقصات الفلامينكو مثل قوس الورود البيضاء بالعديد من التصاميم والأحجام كما لفت انتباهنا تصميم أحذية العروس التي جاءت مغطاة بالدانتيل على شكل بوط كاحل مع أربطة من الساتان تلتف حول الكاحل.

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لن نطيل الحديث أكثر وسنتركك لتستمتعي بمشاهدة تصاميم فساتين زفاف زهير مراد مجموعة ربيع 2020 ومن ثم توجهي إلى متجر Esposa Privé لتشاهدي المجموعة وتتأملي جمال تلك الفساتين الرائعة وتجربيها بنفسك.

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