إذا كنت مدعوًا لعشاء.. اتبع هذه السلوكيات جيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

يتعرض البعض أحيانًا لمواقف مُحرجة نتيجة عدم معرفتهم لقواعد الإتيكيت خاصة أثناء الذهاب إلى حفلات خاصة أو تلبية دعوات عشاء عمل. نستعرض لكم في هذا الموضوع بعضًا من الآداب والسلوكيات الواجب اتباعها في حال هذه الحالة:

- الموعد

احرص على أن تصل في الموعد المحدد، ولا تصل مبكرًا جدًا فيكون المضيف غير جاهز بعد لاستقبالك وتسبب له الحرج. كما لا تصل متأخرًا جدًا بعد انتهاء الحفل.

- الهدايا

اختر هدايا بسيطة ومناسبة دون إفراط، واحرص على أن تكون ملائمة يمكن الاستفادة منها، كأن تهديه فازة من الورد لتزيين منزله.

- الملابس

لا تحدق في ملابس الشخص الذي دعاك للحفل، ولكن اعتنِ بملابسك أنتَ جيدًا، واحرص على عدم السؤال عن المدعوين، فعادة يقدم المضيف معلومات عامة عن الأشخاص المقرر حضورهم، سواء كانوا أصدقاء أو أقارب أو زملاء.

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- الطعام

لا تحضر طعامك الخاص معك إلا إذا كنت تعاني من مشاكل صحية، حتى لا تحرج الشخص المضيف ويبدأ المقارنة بين طعامك وما يقدمه لك.

ولا تتناول الطعام قبل صاحب الحفل، ومن الأفضل ألا تتناول البصل أبدًا لما له من رائحة غير محببة. ويمكنك أن تطلب المزيد من الملح أو الفلفل أو الكاتشب إذا لم تكن موجودة على الطاولة.

إذا وجدت أشياء لم ترضك في أطباق الطعام، فلا تظهر تذمرك، واطلب من المضيف استبدال الطبق بهدوء، ولا تنسَ وضع منديل الطاولة على ركبتيك أثناء تناول الطعام. واقطع الخبز بيديك وليس بالسكين.

- المساعدة

إذا كنت قريبًا لصاحب المنزل بشكل كاف، يمكنك مساعدته في تنظيف بعض الأطباق، أو تنظيف المنزل بعد انتهاء الحفل، وأخبر أطفالك بضرورة التعامل بهدوء في المكان.

- السهر

تؤكد آداب الضيافة أنه ينبغي عليك المغادرة قبل الساعة 11 أو 12 بعد منتصف الليل.