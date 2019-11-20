"النوتيلا" للحرب والشيبسي صدفة.. لكل أكلة حكاية تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

نتناول يوميًا الوجبات السريعة التي أصبحت جزءًا من أسلوب حياة الملايين حول العالم، ورغم أضرارها الصحية الكثيرة إلا أن الإقبال عليها يتزايد بفعل التقدم الهائل في تكنولوجيا التصنيع وحملات الإعلانات التي باتت تغزو كل بيت.

لكل وجبة من هذه الوجبات والمشروبات قصة ارتبطت باختراعها نستعرضها لكم هنا بحسب ما ذكره موقع "ليست فيرز".

- ناجتس

ظهرت فكرة الناجتس على يد المخترع الأمريكي روبرت سي بيكر عام 1980 عندما أراد إنتاج أطعمة ذات سعرات حرارية قليلة.

في البداية؛ أجرى تجارب عديدة للوجبات السريعة لم يكن من بينها الدجاج، لكن بعد دراسة أكبر للسوق استقر على وجبات الدجاج، وأنعش سوقها الذي أصابه الكساد عقب الحرب العالمية الثانية.

ووضع بيكر حينها 10 أفكار لوجبات مصنوعة من الدجاج، ونشرها في مجلات علمية لتشجيع المنتجين فلاقت قطع الدجاج الناجتس انتشارًا واسعًا، وأصبحت في الوقت الحالي من أكثر الأطعمة السريعة استهلاكًا في أمريكا.

- ألواح الشوكولاتة

ظهرت الشوكولاتة عام 1847م عندما اكتشف المخترع جوزيف فراي طريقة تمكنه من دمج الكاكاو مع السكر في قالب واحد، فلاقت الفكرة إعجاب تاجر القهوة جون كادبوري، الذي تعاون مع فراي وعرض الاثنان ألواح الشوكولاتة في معرض تجاري في انجلترا عام 1849م.

ولاقى الاختراع الجديد إعجاب العديد من الشركات، وبدأت في المنافسة عليه منذ ذلك الوقت في النكهات والأشكال، بدءًا من بيضة شوكولاتة عيد الميلاد في1873م، كما ظهرت أول شوكولاتة على شكل قلب عام 1868م.

- رقائق البطاطس

لاختراع رقائق البطاطس قصص مختلفة، ولكن أشهرها يعود إلى 1853م. وتحكي القصة؛ أن طباخًا أمريكيا من أصول أفريقية كان يعمل في منتج ساراتوجا سبيرنجز، وذات يوم طلب أحد العملاء بطاطس مقلية، ولكنه كان متذمرًا من كثافتها، فظل الطاهي يرقق البطاطس حتى وصلت إلى الدرجة الهشة التي نعرفها اليوم.

ولاقت البطاطس المقلية الجديدة إعجاب المزيد من العملاء، وبدأت في الانتشار بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ومنها إلى العالم.

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- الكوكيز

يعرف الكثيرون أن الكوكيز هو حلوى أمريكية، إلا أن هذا النوع من البسكويت يعود إلى إيران قبل أكثر من ألف عام. وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية على يد الهولنديين في أوائل القرن السادس عسر الميلادي. ثم تطورت مع مرور الوقت حتى أصبحت بالشكل والمذاق الذي نعرفه اليوم، بحسب ما ذكر الموقع.

- الكاتشب

يستخدم 97% من الأسر الأمريكية الكاتشب في الطعام، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد في العام الواحد 3 زجاجات.

ظهر الكاتشب لأول مرة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، على يد جيمس ميس في 1813م، لكنها توقفت سريعًا بسبب عدم الحفظ الجيد للطماطم، ما أدى إلى تعفن الصلصة بشكل سريع.

ونتيجة هذا التعفن أقدمت الشركات التجارية لإضافة المزيد من المواد الحافظة على الصلصلة، وهو ما كان خطرًا على صحة الناس. واستمرت إضافة المواد الحافظة بكميات كبيرة حتى أوائل القرن العشرين عندما بدأ الدكتور هارفي واشنطن ويلي بالتعاون مع رجل الأعمال هنري هاينز، باستبدال المواد الحافظة بالخل، لتمديد فترة الصلاحية دون الإضرار بصحة الناس.

- النوتيلا

ساندوتشات النوتيلا هي الأشهر في العالم، ويعد ميشيل فيرورو صاحب شوكولاتة نوتلا أغنى شخص في إيطاليا والعالم خلال القرن العشرين.

ظهرت النوتيلا "معجون البندق والسكر" خلال الحرب العالمية الثانية كبديل للكاكاو الذي ارتفع ثمنه في ذلك الوقت.

وبعد أعوام قليلة من انتهاء الحرب، وتحديدًا في 1951م، انتشرت النوتيلا مرة ثانية بعد إضافة بعض التعديلات من الزيوت النباتية وزيت النخيل، ثم انتشرت بشكلها الحالي في السوق التجاري عام 1962م، ولاقت نجاحًا باهرًا في جميع أنحاء العالم.