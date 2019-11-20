15 نصيحة لا تغفلها عند شراء منزل جديد.. أغلبها لا نهتم بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تكتظ لوحات "الأوت دور"، وإعلانات التليفزيون، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي بحملات تسويق العقارات سواء (شققًا أو فيلاتٍ أو منازلَ).. ويقع الكثيرون ضحية لعمليات بيع غير ملائمة لاحتياجاتهم، ويكتشفون لاحقًا خطأ اختيارهم للوحدة السكنية.

لذلك ما هي المعايير التي يجب وضعها في الاعتبار عند شراء شقة أو منزل جديد؟.. يجيبنا عن هذا السؤال المهندس محمد الضبع، ويحدد لنا ملاحظات عامة يجب أخذها في الحسبان قبل إتمام عملية الشراء، نستعرضها لكم في السطور التالية:

قبل الشراء

- اجمع المعلومات اللازمة عن العقار.. واسأل نفسك: هل تريده كبير أم صغير المساحة؟

- لا تستعجل الشراء.. وابحث جيدًا ثم اسأل عن المنطقة وموقعه ولا تدفع قبل المعاينة.

نصائح هندسية

- احرص أن تكون هيئة المنزل جميلة، ومدخله ذا تشطيب عالٍ.

- انتبه جيدًا إلي سُلّم المنزل، وتجنب ضيقه ليكون مُريحًا وواسعًا.

- بالنسبة لمساحة الغرف.. اشترِ منزلًا مناسبًا لاحتياجاتك، بشرط ألا تقل عن 3 أمتار ونصف المتر.

- جودة المنزل.. هل هو قديم أم حديث البناء من الملاحظات المهمة للغاية.

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- لا يقل ارتفاع سقفه عن 3 أمتار.

اختيار المكان المناسب

- يُفضل أن تطل غرف المنزل على الشارع حتى تدخله الشمس والهواء المتجدد.

- عند اختيار منزلك يُفضل الوجهات الشرقية والشمالية والبحرية.

- اختر منزلًا غُرفه مرتبة، فيُضفي ذلك منظرًا جماليًا.

- غرفة الاستقبال بالقرب من الحمام؛ ليسهل دخول الضيوف إليه دون معرفة تفاصيل المنزل.

- تجنب الأدوار المُرتفعة، وخاصة الأخيرة، منعًا لمشكلات الحرارة ومياه الأمطار، وضعف ضخ المياه بها.

نصائح أخرى

- تأكد أن العقار مُرخص، وتتوافر فيه عدادات الكهرباء والمياه.

- قريب من الخدمات والمرافق العامة (المستشفيات، والأسواق، والمساجد، والمدارس).

- اسأل الجيران عن المنطقة هل تنقطع فيها المياه أو الكهرباء؟