10 خيارات مثالية من المناكير لسهرة الاحتفال بنهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - تسعى المرأة خلال الحفلات والسهرات الى اعتماد أفضل الخيارات وأجملها، وبما أن المناكير هو من أساسيات إطلالة المرأة واكتمال أناقتها، فلا شك أنك تفتّشين كثيراً عن أنسب الألوان لتزيني بها أظافرك.

وبما أن الوقت قد اقترب كثيراً من سهرة الاحتفال بنهاية العام، سنعرض إليك في هذا المقال أفضل 10 الخيارات من المناكير، فاعتمديها من دون تردد واجعلي طلّتك مميزة لا تشبه غيرك من النساء.

هذا المناكير ذو اللون الأحمر الكلاسيكي

أجمل ألوان مناكير تليق بالبشرة البيضاء

- Dior Rouge 999: هذا المناكير ذو اللون الأحمر الكلاسيكي مثالي لأي نوع من الاحتفالات، لا سيما لسهرة نهاية العام، حيث سيزيدك أنوثة وجمالاً.



- essie Penny Talk: سيمنحك هذا المناكير بلونه النحاسي اللامع طلة لافتة ومميزة لا مثيل لها.



- Chanel 582 Fiction: على رغم لونه الداكن، إلا أن هذا المناكير بلونه الأخضر سيزين أظافرك ويضفي عليك وميضاً سحرياً ولمسة خاصة خلال سهرتك.



- CHRISTIAN LOUBOUTIN Goldissima: سيضيء هذا المناكير بلونه الذهبي الأنيق أظافرك، لتلفتي أنظار كل من حولك.



- Deborah Lippmann Glitter Good Girl Gone Bad: هذا المناكير ذو اللون الأرجواني المتلألئ يعدّ خياراً مثالياً للنساء اللواتي يفضلن ألوان طلاء أظافر غير متوقعة وخارجة عن المألوف.

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هذا المناكير الذهب المنصهر

المناكير الغليتر موضة رائجة... اختاري أفضل الأنواع

- Jin Soon Verismo: يشبه هذا المناكير الذهب المنصهر، فعندما ستطبّقينه على أظافرك بالتأكيد ستبدو لامعة كالذهب، وستكونين أنت مذهلة وغاية في التميّز والجمال.

- NARS Night Porter: سيمنحك هذا المناكير لمسة لامعة من الأخضر، وبالتالي لا تستغني عنه خلال حفلة نهاية العام، فهو سيكمل إطلالتك ويضيف إليك السحر والجاذبية.



- Butter London Firecracker: يتميز هذا المناكير بلونه الأحمر اللامع، وهو من الخيارات المثالية للسهرات والاحتفالات، لا سيما أنو موضته لا تنتهي إطلاقاً، لذلك يمكنك اعتماده من دون تردد.



- NAILS INC Alexa Sequins: في حال كنت ترغبين في الظهور بطلة هادئة وأنيقة، اعتمدي هذا المناكير، فهو لا شك سيجعلك تبدين بأبهى حلّة، وتلفتين الأنظار بسرعة.



- Ciaté Mini Goal Digger: إذا كنت تتميزين بالجرأة وتحبين الألوان الصارخة، يُعتبر هذا المناكير ذو اللون الذهبي اللامع خيارك الأفضل والأمثل.