إليكِ ألوان المناكير الأفضل مع الفستان الأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - نادرًا ما تخلو خزانة السيّدة من الفستان الأسود الكلاسيكيّ. أكثر من سبب يدفع إلى اقتناء هذه القطعة الأيقونيّة. فالفستان الأسود عمليّ، ويليق بكلّ المناسبات، وكلّ أشكال الأجسام. يناسب السيّدة النحيفة كما المكتنزة على حدّ سواء. لذلك، ما من امرأة لا ترغب في ارتداء الفستان الأسود. يبقى السؤال، ما هو لون المناكير الأفضل لتنسيقه مع الفستان الأسود؟

في هذا التقرير الموجز، نطلعكِ على أفضل ألوان مناكير 2019التي تليق بالفستان الأسود:

الألوان التقليدية:

مناكير أحمر مع الفستان الاسود

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للمرأة الكلاسيكيّة:

يبقى الأحمر بتدرّجاته الداكنة، اللون الأمثل للمرأة الكلاسيكيّة. يتمّ تنسيقه مع مكياج عينين هادئ، وأحمر شفاه باللون الأحمر. في خريف 2019، هناك مجموعة رائعة من تدرّجات مناكير الأحمر، إنّما يُنصَح باللون الأحمر البرغنديّ عمومًا والأحمر النابض. أمّا إذا كنتِ ترغبين في اطلالة أكثر دفئًا، ننصحكِ بالبنفسجيّ الداكن.

خيارات حديثة:

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المناكير المعدني بالللون الفضي مع الفستان الأسود

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للمرأة الجريئة:

هذه السيّدة يمكنها أن تتنقّل على إيقاع المناكير المعدنيّ بكلّ أطيافه، ابتداءً من الفضيّ والنحاسيّ وصولًا إلى المعدنيّ والزهريّ. يُعتبر هذا اللون من آخر صيحات الموضة في ما يخصّ ألوان مناكير 2019.

للمرأة الرومانسيّة:

كلّ تدرجات ألوان مناكير الـ"نيود" الزهريّة تليق بهذه المرأة. فكيف الحال إذا نسّقت هذا المناكير مع الفستان الأسود القصير؟ من البيج إلى الزهريّ وصولًا إلى لون السلمون. المهمّ في الأمر اختيار الدرجة اللونية المتناسبة مع لون البشرة. باختصار، كلّما كانت البشرة داكنة، احتاجت إلى لون أغمق.