تبييض الأسنان في المنزل.. احصلي على ابتسامة كالنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - تحلم النساء بالحصول على أسنان بيض كأسنان النجمات، إذ أصبحت الابتسامة من أهم العناصر المتممّة لجمالك. هذا الأمر أدّى إلى إقبال كثيف على تبييض الأسنان إمّا عن طريق الخضوع لجلسات اللّيزر أو عبر استخدام مستحضرات التبييض المختلفة من معاجين وجل وغسول ولصقات خاصة وغيرها.

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إلا أنّ هذه الطرق وعلى اختلافها تُعتبر مكلفة وقد يكون لها تداعيات عكسية ما يردع الكثيرات من استخدامها، لذا نقد لكِ طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان والحصول على ابتسامة جميلة وجذابة تماماً كابتسامة النجمات.

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الفواكه: التفاح، الأناناس، الفراولة

جربي صودا الخبز

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حمض الماليك في التفاح يعزز اللعاب لغسل الأحماض عن الأسنان؛ كما أن معجون الأسنان مع البروميلين، وهو مركب في الأناناس، يساعد على تبييض الأسنان.

تحتوي الفراولة على العديد من مضادات الأكسدة المفيدة والمركبات الأخرى التي يمكن أن تفيد صحة أسنانك، ولكنها ليست كافية لتبقى أسنانك في حالة رائعة، حيث أن نظامك الغذائي بأكمله يرتبط بشكل كبير بصحة أسنانك.



يجب عدم استخدام الفراولة بوضعها مباشرة على الأسنان لفترة طويلة أو بفرك الأسنان بها باستخدام الفرشاة؛ لأن حمض الليمون في الفراولة يمكن أن يكسر المينا والقشرة الخارجية للأسنان.

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تبييض الأسنان بصودا الخبز:

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​يمكن لمعاجين الأسنان التي تحتوي على صودا الخبز أن تزيل البقع الموجودة على سطح الأسنان، بعض الناس يشعرون بالقلق من صودا الخبز لأنها مادة قوية وقد تسبب تآكل المينا، وبعض الأدلة الأخرى ترى أنها طريقة آمنة، لذلك يجب عدم الإفراط في استخدام هذه الطريقة حفاظا على سلامة المينا، كما يجب استشارة طبيب الأسنان الخاص بك والمتابعة معه.



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تبييض الأسنان بخل حامض التفاح

​جدير بالذكر أنّ خل التفاح كان يستخدم لقرونٍ عدةٍ كمادةٍ معقمّةٍ ومُطهرةٍ، نظراً لاحتوائه على حمض الأسيتيك وهذا الحمض يعد المسؤول عن قتل البكتيريا، وهذه القدرة على قتل البكتيريا تجعل منه مادةً ذات فائدةٍ في تنظيف الفم وتبييض الأسنان، ولكن لا بدّ من التنويه الى أن خل التفاح له القدرة على حتّ مينا الأسنان، ولهذا السبب فإنّه لا يُفضّل أن يتمّ استخدامه يومياً، وكذلك عند استخدامه يجب تقليل الفترة الزمنية التي يلامس فيها الأسنان، ولاستخدامه كغسولٍ فمويٍّ يتم تخفيفه بالماء ثم المضمضة فيه لبضع دقائق، ولا بد من التأكد من المضمضة بالماء بعد المضمضة فيه مباشرة.

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