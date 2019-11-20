تنسيقات مميزة للخريف من وحي العنود بدر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - تهتم مصممة الأزياء والمذيعة السعودية العنود بدر بأزيائها بطريقة لافتة ومختلفة عن بقية الفتيات، ومع قرب انتهاء فصل الخريف استوحينا لمُحبات الموضة والإطلالات العصرية المنسقة بطرق مميزة، عدة إطلالات خريفية لها، لتُلهمهن أفكارًا لتنسيقات مذهلة في هذا الفصل المميز.

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فستان أخضر مصمم بعدة نقوش سوداء

أطلت العنود بعدة فساتين مميزة، منها فستان أخضر مصمم بعدة نقوش سوداء وحزام أسود للخصر يناسب الخروجات اليومية، ولخيار أنثوي نسقت فستانًا أسود تزينه زهور حمراء مع بوت أسود وحقيبة سوداء، وتأنقت بفستان أسود منفوش يناسب الحفلات.

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فستان أسود مزين بنقوش حمراء

أزياء يومية من عنود البدر

وتميزت بفستان أسود مزين بنقوش حمراء بطريقة مميزة مع بوت جلد أسود وحقيبة بنية، وتجملت بإطلالة مفعمة بالأنوثة بفستان بني بأكمام منفوخة مع حذاء بوت بني تكسوه النقوش، ولكسر لون إطلالتها ارتدت حزامًا أحمر عريضًا، واختارت لمظهر شبابي فستانًا من الجينز المزين بأزرار فضية، وأكملت ملحقاته من حقيبة وحذاء بوت باللون البني.

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بنطال رمادي من الجينز وتيشيرت رمادي مع بليزر رمادي لامع

كما ارتدت بنطالًا رماديًا من الجينز وتيشيرتًا رماديًا مع بليزر رمادي لامع، وكسرت اللون بحقيبة بيضاء لخيار يومي، وظهرت بتنورة صفراء مزينة بنقوش ملونة مع بلوزة زرقاء، ولتكمل مظهرها المفعم بالألوان اختارت حقيبة بنية للخصر وحذاءً بكعب بني لمظهر عصري، ولإطلالة أنثوية عملية تزينت ببليزر وبنطال باللون البني وأكملت ملحقاتهما من الحقيبة والحذاء باللون البني المزين بتدرجات مختلفة من اللون البني أيضًا.

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تنورة حمراء مزينة بزهور بيضاء

وفي مظهر يجمع بين اللوك العملي والعصري تألقت بتنورة حمراء مزينة بزهور بيضاء وقميص أبيض مصمم بأكمام منفوخة، ولمظهر يومي مميز أطلت ببنطال وجاكيت باللون الزيتي المزين بخطوط، وكسرت لون إطلالتها بحقيبة تيفانية وإكسسوارات ذهبية مع حذاء فضي.

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