كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - تميزت الممثلة الكويتية فرح الصراف في مجالها الفني بشكلٍ واضح، من خلال تأديتها مجموعة من الأعمال التلفزيونية والمسرحية الناجحة، ولا سيَّما مشاركتها في أكثر من دور في السينما، بالإضافة للأدوار الاستعراضية في الأعمال الغنائية إلى جانب أهم النجوم، وكان آخرها فيديو كليب للفنانة نوال الكويتية "قضى عمري".



وأطلت فرح في أعمالها المتنوعة بالكثير من الأزياء المميزة والتنسيقات الشبابية الأنيقة، استوحينا لكِ منها اليوم 10 اطلالات يمكنكِ بها توديع فصل الخريف لاستقبال الشتاء ..

تنسيقات خريفية من فرح الصراف



لمظهر أنثوي ظهرت فرح "ببالطو" بني مع بلوزة بيضاء صوفية وبنطال أسود أكملتهما بقبعة سوداء، ولـ إطلالة رياضية ارتدت بنطالًا وجاكيتًا باللون الأزرق السماوي، زينتهما خطوط بيضاء على الأطراف، وفي لوك عصري تأنقت ببنطال جينز فضفاض باللون الأزرق، مع بلوزة سوداء وجاكيت من الجينز الأصفر.

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تنسيقات خريفية من فرح الصراف



وتميزت في اطلالة أخرى ببنطال جينز ممزق مع بلوفر رمادي وجاكيت أسود من الجلد، وفي لوك رياضي ارتدت بنطالًا أسود مزينًا بخطوط على الركبة باللونين الأزرق والأحمر، وجاكيت أسود مزينًا بخطين عريضين في المنتصف باللونين الأزرق والأحمر أيضًا.

تنسيقات خريفية من فرح الصراف



كما اختارت بنطالًا أسود تزينه مربعات بيضاء، وجاكيت من القماش نفسه أكملتهما بتيشيرت أبيض مزين بكتابات سوداء، وللوك شبابي تجملت بـ جاكيت جينز ممزق وبنطال أسود مع تيشيرت أحمر، ولمظهر أنثوي تزينت ببنطال جينز أزرق وبلوزة سوداء مع معطف بني طويل مصنوع من الفرو، ولاطلالة رياضية نسقت بنطالًا أسود مزينًا بخطوط بيضاء مع بلوزة سوداء وجاكيت منفوخ باللونين الأسود والبرتقالي، ولخيار شبابي تألقت بقميص كاروهات أصفر مع بنطال من الجينز الممزق ومعطف أسود.

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