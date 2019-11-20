فساتين قصيرة اختارتها نادين نجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - نادين نجيم تُعتبر من دون جدال إحدى أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي، لا سيما اطلالاتها في المناسبات الرسمية التي تختارها بعناية من ضمن أحدث إصدارات دور الأزياء العالمية، ومن يتابع اطلالات نادين يلاحظ أنها تميل لاعتماد صيحات في الموضة أكثر من غيرها، ومن ضمنها الفساتين القصيرة التي اختارتها وتألقت بها في أكثر من مناسبة، ومؤخرًا في دبي شاهدناها في اطلالة عصرية وجذابة في فستان أسود قصير، نسقته بطريقة لافتة، وإليكِ التفاصيل.



اطلالة عصرية في الفستان القصير اعتمدتها نادين نجيم

فستان قصير من فيرساتش اعتمدته نادين نجيم



مؤخرًا وفي إحدى المناسبات التي جرت في دبي، أطلت نادين نجيم بعد غياب نسبي، في اطلالة مميزة ذات طابع عصري مستوحاة من الثمانينيات من فيرساتشي Versace، حيث إنها اختارت فستانًا أسود قصيرًا بقصة ضيقة من دون أكمام، وقد نسقت من فوقه جاكيت بومبر قصير، قماشه مطبع برخارف دار فيرساتشي الشهيرة، وبشعاره الأيقوني أيضًا، وزينت اللوك بمجوهرات ذهبية ناعمة.





فستان قصير براق من الكريستال تألقت به نادين نجيم

نادين نجيم في فستان قصير براق



الفساتين البراقة رائجة جدًّا في الموضة، وقد شاهدنا الكثيرات من النجمات العربيات والعالميات وقد اخترن هذا النوع من الفساتين لاطلالاتهنّ في المناسبات الرسمية، لا سيما وأنها تجذب الأنظار وتخطف عدسات المصورين، ونادين نجيم كانت واحدة من هؤلاء النجمات، وقد اختارت اطلالة مميزة في فستان فضي قصير مشكوك بحبات الترتر والكريستال البراقة، ناسبها من ناحية القصة واللون أيضًا مع بشرتها السمراء.





نادين نجيم في فستان قصير بتصميم رسمي

اطلالة لافتة لـ نادين نجيم في فستان براق





الاطلالات في الفساتين القصيرة ليست بجديدة على نادين نجيم، حيث ومنذ بداياتها وعبر السنوات، شاهدناها في عدد من الاطلالات المميز فيها، مثل هذه الاطلالة القديمة نسبيًّا، والتي اعتمدت فيها فستانًا قصيرًا بتصميم رسمي فاخر من زهير مراد zuhair Murad مشكوكًا بحبات من الترتر باللون الزهري، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون البيج.



نادين نجيم في اطلالات لافتة في فساتين قصيرة اختارتها عبر السنوات وتألقت بها في مختلف المناسبات، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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