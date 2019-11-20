موضة صيحات ألوان لاعتمادها هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - قبل أن تتحضرين لموسم البرد ، عليكِ أن تلقي نظرة على صيحات الموضة الرائجة لموسم شتاء 2020، والتي لا بد أن تحتل مكاناً كبيراً في خزانتك.



قدمت المنصات باقة من التصاميم المتنوعة ذات الأسلوب الأنيق والعصري. لذا تعرفي اليها واعتمدي ما يليق بك.



شعلة نار Flame Scarlet



Altuzarra



جريئة، مشعة، دافئة وحيوية، تدرجات الأحمر كلها بارزة في الموسم الجديد. من هنا اليك خيارات متنوعة منها.



الأزرق المميز Faded Denim

Victor Virgilee



مختلف تدرجات الأزرق رائجة في موسم ربيع وصيف 2020، ويمكنك أن تنسقيها مع قطعة دنيم جميلة تعكس تناغماً معها.





الأخضر الساحر Biscay Green



في الموسم السابق رصدنا اللون البستاشي بقوة على المنصات، وهذا الموسم يشكل امتداد له مع مختلف تدرجات الأخضر. ننصحك بأن تنسقيه مع تصاميم باللون الزهري لاطلالة منعشة.

الزهري الكورال Coral Pink

TORY BURCH



تجمع تدرجات هذا الموسم لمسات من الكورال مع نفحات من الزهري مما يعكس أنوثة لا متناهية على اطلالة المرأة في مختلف الأوقات من الصباح حتى المساء.



الأصفر الزعفراني Saffron

Asos



لمسات البرتقالي تتداخل مع الأصفر لتنتج لون ساحر وجريء يعكس تفاؤلاً على الاطلالة. برزت صيحات بكاملها من هذا اللون.

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الأبيض White

Isabel Marrant



لا يمكن أن تكتمل موضة صيحات موسم الصيف دون بروز اللون الأبيض فيها. فبرزت على المنصات اطلالات كاملة بمختلف تدرجات الأبيض.

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