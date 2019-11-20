موديلات أحذية للسهرة موضة خريف وشتاء 2019 – 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - لاحظنا الحضور الأنيق لأحذية السهرة ذات التصاميم اللامعة والمطرزة، بمتابعة عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020 ورأينا بها خيارات رائعة لإطلالة سهرة رأس السنة.

إليكِ مختاراتنا من أحدث الموديلات وأكتشفي من خلال نصائحنا الموديل الذي يناسب طولك.





أحذية سهرة مزودة بسوار



برزت هذا العام صيحة الأحذية المزودة بسوار يلف الكاحل، قدمت ماركة جيفنشي Givenchy موديل مغطى بالغليتر الفضي كما لفتنا الحذاء المخمل من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta، تجنبي هذا الموديل اذا كنتِ تملكين قامة قصيرة لأنه سيزيد من مشكلتك، ارتديه فقط في حال نسقتيه مع جوارب طويلة من نفس اللون على غرار عارضة سان لوران Saint Laurent.





أحذية سهرة بكعب عريض

Prada



أحتلت منصات عروض خريف 2019 أحببناها بتوقيع دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana وبرادا Prada، ونرشحها لطويلات القامة فيفضل أن تنتعل القصيرات أحذية بكعب رفيع ومقدمة مدببة وليست دائرية الشكل.

أحذية سهرة مرصعة



Miu Miu





كانت نجمة مجموعات الخريف والشتاء فزينت إطلالات عارضات بالمان Balmain وفيرساتشي Versace وتناسب ممشوقات القامة، أما القصيرات فننصحهن بالموديلات ذات التطريز الناعم أو الذي يتركز في المقدمة فقط مثل أحذية ميو ميو Miu Miu وبربري Burberry شرط أن تكون بكعب رفيع.

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أحذية من دون تطريز

Rodarte



تعتبر الأحذية الخالية من التطريز من أنسب القطع لقصيرات القامة خاصة اذا كانت مصممة بخامة شفافة تكشف القدم كما في مجموعة Rodarte.

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