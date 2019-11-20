“شاهد” منخفض “المكرمات” يحدث جريان تاريخي للأودية بسلطنة عُمان وتحذيرات بعد تعطل إشارات المرور بمسقط

وجهت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عُمان، على حسابها الموثق في “تويتر”، تحذيرات بأخذ الحيطة والحذر بسبب منخفض المكرمات الجوي الذي تتعرض له السلطنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية، مشيرة إلى هطول أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة.

وتداول ناشطون عُمانيون بموقع التواصل تويتر صورا ومقاطع مصورة للأمطار الغزيرة وجريان تاريخي للأودية، عبر وسم “#منخفض_المكرمات” الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

كما حذرت مواقع إخبارية عمانية المواطنين من تعطل معظم إشارات المرور بمحافظة مسقط، وناشدتهم أخذ الحيطة والحذر.

هذا وأصدرت الهيئة للطيران المدني تنبيهًا بغزارة الأمطار على بعض محافظات السلطنة خلال الساعات القادمة .

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وذكرت الهيئة بأنه من المحتمل استمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات مسندم، شمال الباطنة، جنوب الباطنة، البريمي، الظاهرة، الداخلية، مسقط خلال الساعات القادمة والتي قد تكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط الحبات البرد ونزول الأودية مع انخفاض الرؤية الأفقية، وارتفاع الموج على بحر عمان.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.