حادثة اغتصاب مسنة داخل مسجد تهزّ بلداً عربياً! .. بعد إفراغ شهوته خنقها بطرحة الصلاة حتّى الموت!

اعترف رجل (40 عاماً) باغتصاب مسنة (60 عاماً) في غرفة كانت تستخدم لتحفيظ القرآن ومجاورة لمدخل أحد المساجد في في منطقة “محرم بك” بمدينة الأسكندرية المصرية، ثمّ خنقها حتى فارقت الحياة خشية افتضاح أمره.

وبيّنت تحقيقات النيابة أن المتهم معتاد التردد على مسجد “عمار بن ياسر” في أوقات الصلاة، وفي يوم الحادث دعاه الفضول عقب صلاة الظهر لدخول تلك الغرفة، ولم يكن يعلم أن المجني عليها انتقلت للعيش فيها بعد تصدع منزلها.

وأشار إلى أنه أثناء تواجده بالغرفة فوجئ بالمجني عليه تدخل وبمجرد مشاهدته صرخت فدفعها على الأرض لإسكاتها، فتكشفت أجزاء من جسدها فأغواه الشيطان بمواقعتها جنسيا وبالفعل انكب عليها وشل حركتها وما إن أفرغ شهوته سارع بخنقها بيده وأكمل عليها بطرحة الصلاة، ثم لاذ بالفرار بعد أن سرق هاتفها المحمول ودبلة يدها.

وتقرر حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة والاغتصاب.