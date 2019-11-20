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شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصور من كواليس استعدادها لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41.
وظهرت "بوسي" بفستان "كب" دون أكمام، من الشيفون والجوبير، الأسود والكافيه، بتوقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.
وظهرت "بوسي" بشعر أبيض "ثلجي"، ومكياج سموكي بألوان الكاشمير، بتوقيع خبيرة التجميل دينا الكاشف.
وينطلق حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، برئاسة المنتج محمد حفظي.
وبعد انتهاء الحفل سيعرض فيلم الافتتاح، وهو الفيلم الأمريكي "The Irishman" أو "الإيرلندي".
كانت هذه تفاصيل خبر بشعر ثلجي وفستان مفتوح.. بوسي شلبي تستعد لمهرجان القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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