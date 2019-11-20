الامارات | «وليمة في الشارع» ترحب بالذوّاقة في أبوظبي على مدى يومين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي سكان أبوظبي في حديقة «إلكترا» للمشاركة بفعالية الطهو «وليمة في الشارع»، ضمن مبادرة «لحظات أبوظبي»، على مدى يومين (6 و7 ديسمبر المقبل).

وستجمَع «الوليمة» مأكولات من العالم مع أنشطة ترفيهية مميزة وسط مدينة أبوظبي، ما يجعل منها تجربةً مميزة للذوّاقة.

وسيقدم للذواقة مجموعة من المكونات التي سيستمتعون بالتعرّف إليها أو شرائها أو حتى الاطلاع على طرق الطهي التقليدية في شبه الجزيرة العربية.

وستضم الفعالية سوق التوابل، ومسابقة تناول البرغر، إذ سيتنافس خمسة متسابقين لإنهاء أكبر عدد ممكن من البرغر خلال دقيقتين فقط، ليحظى البطل بفرصة للفوز بمجموعة من الجوائز.

كما سيشارك مجموعة من فناني الشوارع في الفعالية، من خلال مجموعة من العروض الترفيهية.

يشار إلى أن «لحظات أبوظبي»، المبادرة المجتمعية التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، تهدف إلى تعزيز الشمولية ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة التي توحّد الأفراد والعائلات.

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