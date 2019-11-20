الليلة.. الإعلاميون الصغار يقدمون "السفيرة عزيزة"

يقدم برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، اليوم، حلقة خاصة عن اليوم العالمي للطفولة.
وسيجري خلال الحلقة، استضافة مجموعة من الأطفال الذين تدربوا يومًا كاملًا على جميع مهارات إعداد وتقديم وتصوير الحلقات، وكيفية العمل عليها حتى الظهور على الشاشة أمام المتابعين.
"السفيرة عزيزة"، برنامج اجتماعي، يناقش أبرز قضايا المرأة والطفل داخل المجتمع، ويشارك في تقديمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلاميات جاسمين طه ونهى عبد العزيز وشيرين عفت، وسالي شاهين ورضوى حسن.
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