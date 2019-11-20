بنات تُجبن على السؤال الصعب.. "تكملي مع خطيبك لو جاله السكر؟"

"تعملي إيه لو خطيبك جاله السكر"، تساؤل طرحته إحدى الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولقي تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال الميديا، وبين مؤيد ومعارض تباينت آراء الفتيات فبعضهن رفض المبدأ خوفا على حياتهن الزوجية مستقبلا والبعض لم تبد اعتراضا، فهن يرين أن التمسك بشريك الحياة ودعمه في كل الأحوال حجر الأساس لبناء حياة سعيدة.

تقول لبنى حمدي، 27 عامًا، لـ "هُن": "السكر يؤثر على أعضاء مختلفة في الجسم وخاصة لو كان وراثي، مقدرش أظلم أطفالي بعد الجواز لو المرض وراثي"، مشيرة إلى أنها على استعداد أن تكمل الحياة مع زوجها المستقبلي إذا كان مرضه بالسكر غير وراثي، "السكر مرض عادي أقدر أتعايش معاه لكن ممكن أسيب خطيبي لو كان وراثي".

لم تختلف وجهة نظر "لبنى" مع نورهان أحمد، 25 عامًا، حيث رفضت استكمال علاقتها بخطيبها حال اكتشافها أنه مصاب بالسكر: "لو تاريخ العائلة إنه عندهم السكر وراثي، صعب إني أكمل إلا لو بحبه جدا، ساعتها مش هقدر أفكر بعقلي".

وفي المقابل رفضت ريم خالد، 24 عامًا، فكرة الابتعاد عن خطيبها بسبب مرضه، "أنا خطيبي جاله السكر بعد الخطوبة بشهرين ولما طلب مني نفسخ الخطوبة أنا رفضت"، وتساءلت: "لو أنا متجوزة وجاله السكر هطلق؟!، لو بحبه بجد مش هفكر في السؤال ده، ولو سبته هييجي اللي يسيبني".

وعلى المنوال نفسه، عبرت ميار خالد، 26 عاما، عن رأيها، "ممكن أسيبه وأتجوز حد فيه مرض أخطر من كده، لازم أفضل جنبه مش بس علشان بحبه لأن المرض ده بتاع ربنا، وانتظام الأدوية هيساعد في العلاج".

رأي الشرع في ترك الخطيب بسبب المرض

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الأمراض التي تحول دون الزواج، هي الأمراض المنفرة مثل الجذام، أو الأمراض التي تحول دون المعاشرة مثل عيب يتعلق بالمعاشرة الجنسية لا يمكن علاجه.

وأضاف خلال حديثه لـ"هُن"، أن النوع الثالث يتعلق بأمراض تتعلق بالمعايشة والقوة العقلية مثل أمراض الجنون، متابعًا أن أمراض مثل السكري والضغط المرتفع لا تحتاج إلى فسخ الخطبة، "معظم الناس عندها الأمراض دي، الحياة الزوجية شراكة لكن أي مرض قابل للشفاء، فالأمر لا يحتاج إلى فسخ الخطوبة".

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أضرار مرض السكر على الجسم

أوضح الدكتور محمود شلبي، استشاري أمراض باطنية، أن من أضرار مرض السكر الفقدان المفاجىء في الوزن، وزيادة الشعور بالاكتئاب، لدى البعض.

وأكد خلال حديثه لـ "هُن"، أن السكر يمكن أن يسبب إصابة شبكية العين بالخلل، ويمكن أن يؤثر على وظائف الكلى، مضيفًا أن الإصابة بهذه الأمراض تختلف من شخص لآخر حسب درجة الإصابة بالسكري، وتساعد الأدوية والأنسولين على تقليل الأمراض المصاحبه له.

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