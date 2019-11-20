رضيع يحصل على تذكرة دخول مجاني لملهى ليلي مدى الحياة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حصل رضيع فرنسي على دخول مجاني مدى الحياة إلى ملهى ليلي، وذلك بعد أن أنجبته والدته في قاعة الرقص في النادي.
صحيفة “لا ديبيش” الفرنسية، نقلت عن الأم البالغة من العمر 19 عامًا قولها: إنها كانت تستمتع بقضاء ليلة في أحد الملاهي الليلية في مدينة تولوز، عندما دخلت المخاض في حوالي الساعة 5:30 صباحًا.
ماري هيلين، مديرة النادي، طالبت أحد العاملين بالمكان بإبلاغ السيدة أن الملهى أوشك على الإغلاق، وعندما اقترب منها أحد موظفيها لاحظ أن المرأة تلد، واضطر العاملون إلى التحرك بسرعة وتحدثوا مع الإسعاف.
ماري هيلين قالت: كان علينا أن نتفاعل بسرعة كبيرة، لم تشعر الفتاة بالذعر، ولكن بالقلق، وبعدها بفترة وجيزة وصل المسعفون وأنجبت الأم طفلاً يتمتع بصحة جيدة.
مديرة النادي أوضحت أن الأم الجديدة كانت في الخارج تلك الليلة بناءً على اقتراح صديقتها التي اعتقدت أن ذلك قد يساعدها على تجاوز بعض المشاكل الشخصية، مضيفة أنها لا تشرب الكحول ولكنها شعرت فجأة بألم شديد في معدتها.
ماري اختتمت حديثها: الطفل الصغير الآن يتمتع بدخول مجاني للملهى مدى الحياة.
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