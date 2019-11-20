يتساقط الشعر في الشتاء بشكل متزايد، بسبب نقص فيتامين D، الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس، ويؤثر ذلك سلبيًا على نمو الشعر من الأساس وفقدان الجذور، ما يسرع تساقط الشعر.
لعلاج هذا التساقط في فصل الشتاء قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح كالتالي:
الكركم
يعمل الكركم على تقوية فروة الرأس وبصيلات الشعر.
ويمكن أيضا استعمال منتجات العناية المحتوية على توليفة فعالة تتألف من فيتامين B6 وكبريتات الزنك وحمض الأزيلايك Azelaic acid.
يجب التعرض لأشعة الشمس لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين D.
التغذية الصحية
للتغذية الصحية دورًا في تمتع الشعر بالصحة، بتناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، الخضروات الورقية، من سبانخ وبروكلي، والأغذية الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل المكسرات، وسمك السلمون، والأغذية الغنية بالبيوتين فيتامين B7، مثل الكبد البقري، وصفار البيض، ورقائق الشوفان.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لعلاج تساقط الشعر في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.