نصائح لعلاج تساقط الشعر في الشتاء

يتساقط الشعر في الشتاء بشكل متزايد، بسبب نقص فيتامين D، الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس، ويؤثر ذلك سلبيًا على نمو الشعر من الأساس وفقدان الجذور، ما يسرع تساقط الشعر.

لعلاج هذا التساقط في فصل الشتاء قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح كالتالي:

الكركم

يعمل الكركم على تقوية فروة الرأس وبصيلات الشعر.

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ويمكن أيضا استعمال منتجات العناية المحتوية على توليفة فعالة تتألف من فيتامين B6 وكبريتات الزنك وحمض الأزيلايك Azelaic acid.

يجب التعرض لأشعة الشمس لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين D.

التغذية الصحية

للتغذية الصحية دورًا في تمتع الشعر بالصحة، بتناول الأغذية الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، الخضروات الورقية، من سبانخ وبروكلي، والأغذية الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل المكسرات، وسمك السلمون، والأغذية الغنية بالبيوتين فيتامين B7، مثل الكبد البقري، وصفار البيض، ورقائق الشوفان.